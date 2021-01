Ericsson : Crédit Suisse réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse réitère son opinion 'surperformance' sur Ericsson avec un objectif de cours ramené de 130 à 120 couronnes suédoises, dans le sillage d'un abaissement de ses estimations de ventes et de profit opérationnel pour 2021 et 2022.



Le broker justifie cet abaissement par une faiblesse récente du dollar par rapport à la couronne suédoise, ainsi que par des retards potentiels dans les renouvellements de revenus de propriété intellectuelle (IPR).



Il pense néanmoins qu'Ericsson 'demeure en voie de profiter de poches de croissance dans la 5G, du besoin actuel de modernisation de la 4G, d'une forte dynamique des contrats 5G et d'une optionalité autour de gains de parts de Huawei'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com.

