Ericsson : Credit Suisse dégrade à 'sous-performance'

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a dégradé jeudi son opinion sur le titre Ericsson, ramenée de 'surperformance' à 'sous-performance' avec un objectif de cours réduit de 113 à 69 couronnes suédoises.



Dans une note de recherche, le broker explique que l'équipementier télécoms va devoir faire face à un affaiblissement de la croissance de son chiffre d'affaires sur fond de détérioration de la conjoncture économique.



A cela s'ajoutent des tensions inflationnistes et des investissements en recherche et développement (R&D) qui laissent présager des résultats sans éclat jusqu'en 2024, selon lui.



Enfin, le courtier évoque le faible niveau de visibilité sur les futures amendes que pourraient lui infliger le Département américain de la Justice et la SEC, ce qui le conduit à trouver d'autres opportunités plus intéressantes ailleurs.



