Ericsson : Credit Suisse ajuste son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé le 12 janvier qu'il avait comptabilisé une provision de 2,3 milliards de couronnes suédoises (environ 220 millions de dollars) dans ses résultats du 4ème trimestre 2022 en raison d'une procédure avec le Département de la Justice des États-Unis (DoJ).



Il s'agit d'un montant qui permet de régler à l'amiable le dossier ouvert en 2019 par le Département américain de la justice au sujet de ses activités en Irak.



' La provision annoncée aujourd'hui est inférieure au montant que nous avions évalué (5 milliards de couronnes suédoises). Ericsson n'est pas parvenu à une résolution avec le DoJ concernant ces violations présumées et les discussions sont en cours ' indique Credit Suisse.



Compte tenu de la mise à jour du montant de la provision du DoJ, Credit Suisse a ajusté son objectif de cours à 70 SEK (contre 69 SEK auparavant) et confirme son opinion à sous-performance.





