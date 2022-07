Ericsson : Crédit Suisse abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Ericsson, avec un objectif de cours abaissé de 120 à 113 Skr.



Le bureau d'analyses indique relever ses estimations de ventes au 2e trimestre de 4%/6%/6% pour 2022-2024 grâce à un effet de change favorable mais réduit ses estimations d'EBIT de 3%/1%/1% pour 2022-2024.



L'analyste met en avant l'inflation, l'augmentation des investissements dans la chaîne d'approvisionnement, l'augmentation des coûts juridiques ou encore l'augmentation des investissements en R&D dans les réseaux.



Néanmoins, Crédit Suisse estime qu'Ericsson reste sur la bonne voie pour bénéficier des poches de croissance de la 5G ou encore du besoin continu de mettre à niveau la 4G en raison de l'augmentation du trafic de données.



