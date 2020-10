Ericsson : Crédit Suisse à 'surperformance'

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 115 couronnes suédoises sur Ericsson, avant la publication des résultats de troisième trimestre de l'équipementier télécoms scandinave, prévue le 21 octobre.



Pour cette période, le bureau d'études prévoit un chiffre d'affaires de 57,5 milliards de couronnes, une marge brute de 39,3% et un profit opérationnel de 6,5 milliards, contre des consensus de respectivement 57,4 milliards, 39,4% et 6,7 milliards.



'Etant donné qu'Ericsson demeure bien positionné pour bénéficier du cycle 5G et compte tenu des marges pour des gains de parts de marché sur Huawei, nous restons à 'surperformance',' juge-t-il, ajoutant que 'la valorisation commence à sembler attractive'.



