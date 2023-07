Ericsson : Barclays dégrade son conseil

(CercleFinance.com) - Barclays a dégradé lundi son conseil sur le titre Ericsson, ramené de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne' avec un objectif de cours abaissé de 60 à 55 couronnes suédoises.



Dans une note de recherche, les analystes de la banque britannique mettent en évidence un environnement devenu 'plus difficile' pour les équipementiers télécoms, confirmés selon eux par le récent avertissement de Nokia.



'Nous avons le sentiment de bénéficier d'une moindre visibilité quant à un éventuel redressement de l'activité au cours du second semestre de l'exercice', explique Barclays.



'Nous n'attendons plus de reprise significative des dépenses (des opérateurs, NDLR) aux Etats-Unis durant la seconde partie de l'année et n'envisageons qu'une timide amélioration en 2024', poursuit l'établissement londonien.



