Ericsson : Barclays abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Barclays a abaissé lundi son objectif de cours sur Ericsson, qu'il ramène de 90 à 80 couronnes suédoises, tout en maintenant sa recommandation 'surpondérer' sur le titre de l'équipementier de réseaux.



S'il réduit une nouvelle fois ses prévisions de résultats sur le fabricant de matériel télécoms suite à la parution de ses résultats de quatrième trimestre, l'intermédiaire pense qu'un 'point bas' a été touché, ou qu'un plancher est en passe d'être atteint.



'L'évolution du modèle économique va pénaliser plus lourdement que prévu les marges bénéficiaires cette année, mais la confirmation des objectifs de moyen terme, tout comme l'annonce d'un relèvement du dividende, constituent des éléments de nature à rassurer les investisseurs', souligne l'analyste dans une note.



