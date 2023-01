Ericsson : Barclays abaisse son objectif de cours

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Barclays réitère sa recommandation 'surpondérer' sur Ericsson, mais avec un objectif de cours ramené de 90 à 80 couronnes suédoises, après la publication par l'équipementier télécoms de ses résultats annuels, en fin de semaine passée.



Dans le résumé de sa note de recherche, le broker indique diminuer à nouveau ses chiffres pour le groupe scandinave, mais 'suspecte que l'on se situe désormais à un plancher ou que l'on s'en approche'.



'Le mix d'activités en évolution constituera un frein plus important que prévu sur les marges cette année, mais la réaffirmation de l'objectif à moyen terme devrait apporter une certaine réassurance, de même qu'un dividende accru', estime-t-il.



