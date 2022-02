Ericsson : AlphaValue, inquiet sur l'Irak, reste à l'achat

(CercleFinance.com) - AlphaValue a renouvelé jeudi sa recommandation d'achat sur le titre Ericsson au lendemain de la divulgation par l'équipementier télécoms suédois d'un scandale de corruption en Irak.



D'après le bureau d'études indépendant, qui maintient par ailleurs son objectif de cours de 139 couronnes sur la valeur, la situation n'est guère engageante.



AlphaValue rappelle en effet qu'Ericsson avait été sévèrement sanctionné par les autorités américaines en 2019 pour des faits de corruption similaires ayant concerné des pays tels que la Chine, le Vietnam, l'Indonésie et le Koweït.



'Le facteur qui nous préoccupe, c'est que l'Irak ne figure pas sur cette liste, ce qui signifie que le gendarme boursier américain (SEC) n'est pas au courant de ces irrégularités', s'inquiète-t-il.



'Si les Etats-Unis décidaient de faire machine arrière et de se pencher sur Ericsson - dont le premier client est américain - ce problème qui n'était censé avoir aucune conséquence boursière (en dehors des facteurs ESG) pourrait se transformer en une amende significative ou un boycott', avertit le cabinet parisien.



