Ericson : Credit Suisse révise ses prévisions

(CercleFinance.com) - Après les chiffres du 3ème trimestre, Credit Suisse abaisse ses estimations de ventes et d'EBIT pour 2021 de 1% principalement en raison des perturbations de l'approvisionnement au 3ème et 4ème trimestre mais augmente ses estimations de ventes et d'EBIT pour 2022 de 1%/2% tout en gardant ses estimations pour 2023 largement inchangées.



' Nous pensons qu'Ericson reste sur la bonne voie pour bénéficier de la croissance de la 5G, du besoin permanent de la 4G en raison de l'augmentation du trafic de données et de la forte dynamique des accords 5G ' indique Credit Suisse.



Credit Suisse confirme son conseil Surperformance et réitère son objectif de cours de 133 Skr.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.