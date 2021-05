ERG : Oddo confirme son conseil et l'objectif

(CercleFinance.com) - A l'issue de la publication des performances du 1er trimestre 2021, supérieures aux attentes d'Oddo et à celles du consensus, et de la journée Investisseurs dédiée au plan stratégique 2021/2025, l'analyste maintient sa recommandation neutre et son objectif de cours de 24,8 E.



' La trajectoire opérationnelle correspond à nos anticipations déjà modélisées. Deux points sont néanmoins à souligner, l'officialisation de la cession à venir des actifs hydroélectriques et de la CCGT, ainsi que la délivrance d'un objectif d'EBITDA 2025 inférieure aux attentes préalables du marché ' indique Oddo.



Oddo relève sa séquence de BPA 2021/2023 en moyenne de 3.9%. Mais le plan stratégique 2021/2025 apparait prudent selon l'analyste.



Le groupe entend poursuivre son développement géographique (Espagne, Norvège et Suède, déjà actée).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.