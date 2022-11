Equinor : UBS ajuste son objectif de cours

(CercleFinance.com) - UBS maintient sa position 'neutre' sur Equinor avec un objectif de cours ajusté de 380 à 370 couronnes norvégiennes, une cible proche (-3%) du cours de l'action de la compagnie pétro-gazière, après sa publication trimestrielle la semaine dernière.



S'il souligne que le groupe énergétique norvégien a encore tiré les bénéfices des prix élevés du gaz sur le troisième trimestre, le broker prévient néanmoins que les risques sur ses résultats à court terme sont orientés négativement.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com.

