Equinor : RBC relève son opinion à 'surperformance'

(CercleFinance.com) - RBC a relevé mercredi son opinion sur le titre Equinor affichant désormais une opinion 'surperformance' sur la valeur, contre 'performance en ligne avec le secteur' jusqu'ici.



Le courtier canadien fait remarquer que l'action a sous-performé ses principaux comparables depuis le début de l'année du fait de la normalisation des prix européens du gaz après leurs niveaux exceptionnellement élevés de 2022.



Le broker souligne pourtant que la solidité du bilan du groupe, tout comme de sa situation de trésorerie, devrait lui permettre de maintenir l'an prochain sa politique de rémunération aux actionnaires aux mêmes niveaux que cette année.



Cette perspective signifie, selon ses calculs, que la société devrait redistribuer à ses actionnaires l'équivalent de près de 40% de sa capitalisation boursière sur la période 2023-2024.



Son objectif de cours reste inchangé, à 390 couronnes.



