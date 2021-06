Equinor : Oddo maintient son conseil sur le titre

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Oddo maintient son conseil 'neutre' sur le titre Equinor avec un objectif de cours de 190 NOK.



Le groupe a donné plus de clarté sur la transition écologique en fixant de nouvelles ambitions intermédiaires à réduire l'intensité carbone de 20 % d'ici 2030 et de 40 % d'ici 2035 sur la voie du zéro net d'ici

2050, rapporte Oddo.



Par ailleurs, la part des investissements consacrée au renouvelable devrait passer de 4 à 50% d'ici 2030.



'La nouvelle stratégie du groupe coche les cases et répond à la nécessité de donner des objectifs intermédiaires vers la transition', analyse Oddo.



Par ailleurs, le broker indique que l'augmentation du dividende trimestriel de 18 cents par action annoncée par Equinor devrait être bien accueillie par les marchés.



