Equinor : Jefferies n'est plus à achat

(CercleFinance.com) - Jefferies dégrade sa recommandation sur Equinor de 'achat' à 'conserver', tout en laissant son objectif de cours inchangé à 320 couronnes norvégiennes, même si le titre reste selon lui 'le moyen le plus direct de s'exposer au marché mondial tendu du gaz'.



'Cependant, les estimations et l'évaluation consensuelles du CFFO impliquent déjà des prix du gaz au-dessus des niveaux strip alors que nous voyons une baisse à court terme si le différend sur le paiement du gaz entre l'UE et la Russie se résout', estime le broker.



