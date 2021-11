Equinor : Berenberg reste à achat, ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Berenberg réaffirme sa recommandation 'achat' sur Equinor avec un objectif de cours abaissé de 260 à 245 couronnes norvégiennes, après un ajustement de ses estimations de BPA consécutif à la dernière publication trimestrielle du groupe énergétique.



Le broker augmente son estimation de BPA de 5% pour 2021 en raison principalement au très bon résultat du segment MMP au troisième trimestre, mais il réduit de 14% celle pour 2022, en partie en raison des coûts plus élevés assumés du segment E&P.



'Bien que l'environnement actuel ne puisse être que temporaire, la valorisation reste à notre avis peu exigeante, les actions se négociant à moins de 10 fois le BPA à terme', ajoute-t-il en conclusion de sa note de recherche.



