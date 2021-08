Equinor : Berenberg reste à 'achat', ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Berenberg réaffirme sa recommandation 'achat' sur Equinor avec un objectif de cours ajusté de 210 à 215 couronnes norvégiennes, principalement en raison d'un taux de change norvégien plus faible supposé.



'Equinor reste bien positionné selon nous, bénéficiant des prix élevés du pétrole et du gaz européens avec une production attractive à bas coûts, tout en ayant une exposition limitée à de faibles marges de raffinage', estime-t-il, pointant aussi le renforcement de son bilan.



Le broker ajuste néanmoins ses estimations de résultats, ses BPA reculant de 10% pour 2021 et de 6% pour 2022 en raison d'une production plus faible et de résultats pour le segment MMP (Marketing, Midstream & Processing) plus bas que prévu.



