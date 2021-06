Equinor : Berenberg relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Berenberg réitère sa recommandation 'achat' sur Equinor avec un objectif de cours relevé de 180 à 210 couronnes norvégiennes, dans le sillage d'estimations de BPA rehaussées de 0,95 à 2,58 dollars pour 2021, et de 19% / 18% pour respectivement 2022 / 2023.



'L'augmentation en 2021 est due à l'évaluation à la valeur du marché pour des prix plus élevés des matières premières en 2021, tandis que celle pour 2022/23 est principalement due à la baisse des DD&A et des coûts au sein de l'activité E&P', explique-t-il.



'La journée investisseurs du 15 juin a mis en lumière une croissance continue de la production, des rendements en hausse pour les actionnaires et une position avantageuse dans l'éolien offshore', souligne notamment le broker.



