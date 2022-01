Equinor : Berenberg ne recommande plus l'achat

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé vendredi avoir abaissé sa recommandation sur le titre Equinor, qu'il ramène de 'achat' à 'conserver' après sa forte performance des derniers mois.



Dans une note de recherche, l'analyste explique que le groupe énergétique norvégien reste bien placé dans l'environnement actuel, notamment en raison de son solide positionnement sur le marché européen du gaz spot.



'Le taux d'imposition auquel est soumis le groupe va sans doute augmenter de manière significative en 2022, ce qui va avoir pour effet de réduire son flux de trésorerie disponible', prévient-il toutefois.



Berenberg ajoute que le titre se négocie aujourd'hui à des niveaux très proches de son objectif de cours, qu'il maintient à 245 couronnes norvégiennes.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

