Enel : Stifel reste à achat, ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Stifel confirme sa recommandation 'achat' sur Enel avec un objectif de cours ajusté de 8,36 à 8,40 euros, au lendemain de la journée investisseurs du groupe énergétique italien, qui a présenté à cette occasion son plan stratégique 2022-24.



'Le nouveau plan d'activité d'Enel a renforcé notre vision que la création de valeur de l'entreprise liée à la transition énergétique n'est que partiellement intégrée dans le cours de bourse actuel', explique le broker.



Stifel précise qu'Enel a relevé de 12% son plan de dépenses d'investissements sur trois ans et vise à accroitre de plus de 40% sa capacité de génération d'électricité d'origine renouvelable à horizon 2024, avec le soutien d'un pipeline de projets massif.



