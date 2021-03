Enel : Stifel confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa note d'achat sur le titre Enel, avec un objectif de cours de 9,5 euros.



Malgré la pandémie et la forte dévaluation des devises en Amérique Latine, les résultats publiés par Enel sont 'très solides', estime l'analyste.



En glissement annuel, l'EBITDA reste stable mais aurait pu croître de 9% sans la pandémie, évalue le broker. De son côté, le bénéfice net a augmenté de 9%.



Le bureau d'analyses souligne enfin la 'forte accélération du développement des capacités renouvelables' d'Enel et estime que l'entreprise pourrait être 'l'un des principaux bénéficiaires de la transition énergétique'.





