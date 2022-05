Enel : Oddo reste positif après les trimestriels

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' et son objectif de cours à 9,60 euros sur Enel, après la publication de résultats trimestriels en deçà de ses attentes (sur une base récurrente) et en ligne avec le consensus sur une base publiée.



S'il reconnait un début 2022 difficile pour le groupe italien, le bureau d'études estime que la confirmation des guidances 2022 'souligne la réversibilité de certains des éléments négatifs et le respect de la trajectoire stratégique 2024'.



'Au cours actuel, Enel affiche une décote de 31,1% par rapport à notre univers d'énergéticiens européens en termes de P/E et VE 2022/24, supérieure à son niveau historique (14% en moyenne) que le profil actuel ne justifie plus', ajoute-t-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.