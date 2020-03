Enel : Oddo relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Oddo BHF relève sa recommandation sur Enel de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours maintenu à sept euros, soit un potentiel de progression de 20% pour le titre du producteur d'électricité italien qui a dévoilé la veille ses résultats 2019.



Le bureau d'études met en avant avec cette publication 'un message rassurant d'Italie dans un environnement sanitaire dégradé', pointant un exercice 2019 en ligne et une confirmation de la trajectoire 2020, tout en mentionnant une 'valorisation basse'.



