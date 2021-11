Enel : Jefferies n'est plus à sous-performance

(CercleFinance.com) - Jefferies remonte sa position sur Enel de 'sous-performance' à 'conserver' avec un objectif de cours rehaussé de 6,6 à sept euros, après avoir initié sa couverture de l'action du groupe énergétique italien à 'sous-performance' en août dernier.



'La récente sous-performance de 10% d'Enel par rapport au marché et les dégradations par rapport au consensus sur le résultat net 2022 depuis août suggèrent que les risques baissiers pesant sur les perspectives de croissance sont désormais pris en compte', explique-t-il.



Alors que la direction a l'opportunité de rafraîchir le dossier lors de la prochaine journée investisseurs du 24 novembre, Jefferies souligne 'la disponibilité d'une marge de manoeuvre pour le bilan comme futur catalyseur d'un redressement de la croissance'.



