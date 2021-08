Enel : Jefferies entame un suivi à 'sous-performance'

(CercleFinance.com) - Jefferies entame une couverture d'Enel avec un opinion 'sous-performance' et un objectif de cours de 6,6 euros, se disant inférieur aux consensus sur la période 2022-25, de 2% pour l'EBITDA et de 6% pour le résultat net.



'Notre analyse bottom-up de l'inflation des investissements souligne le risque pour les rendements des énergies renouvelables (EBITDA / Capex), que nous estimons être inférieurs de 200 points de base aux prévisions de l'entreprise', affirme le broker.



Jefferies ajoute constater pour le groupe énergétique italien 'une croissance limitée des actifs de l'activité réseaux matures, où des rendements plus bas pourraient également se matérialiser au cours des deux prochaines années'.



