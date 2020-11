Enel : Goldman Sachs confirme son conseil

(CercleFinance.com) - Le groupe a présenté son plan stratégique 2021-2023. Goldman Sachs indique qu'Enel a révélé des investissements bruts de 160 milliards d'euros pour 2030 dépassant d'environ 70% le plan précédent.



Suite à ces annonces, l'analyste confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 10,50 E.



' Cela permettrait soutenir, selon nos nouvelles estimations, un taux de croissance annuel moyen de l'EBITDA de +5% jusqu'en 2023 et +9% de revenu net TCAC à 2023 (+6% à 2030) ' estime le bureau d'analyses.



' Nous doutons que ce soit la dernière fois pour la décennie qu'Enel nous surprend avec des objectifs améliorés '.



Le groupe a annoncé que l'EBITDA ordinaire devrait être compris entre 20,7 et 21,3 milliards d'euros en 2023, soit un taux de croissance annuel de 5% à 6%. Le résultat ordinaire net devrait être compris entre 6,5 et 6,7 milliards d'euros en 2023, soit une croissance annuelle de 8% à 10%.



