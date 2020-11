Enel : Dévoile sa stratégie, Oddo relève sa cible

(CercleFinance.com) - Alors qu'Enel a publié hier les détails de sa stratégie 2020/2023, Oddo maintient sa recommandation d'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 9,6 euros, contre 8,6 euros précédemment.



'Cette nouvelle mouture du plan stratégique à l'horizon 2023 ne modifie pas significativement nos estimations d'EBITDA et n'affecte que marginalement nos attentes de résultats (BPA 2021e -6.4% ; BPA 2022e -0.7% et BPA 2023e +2.2%)', assure l'analyste.



En effet, 'la stratégie d'Enel reste, sans surprise, centrée sur la croissance organique, principalement dans les métiers des énergies renouvelables et dans les réseaux de distribution', conclut le broker.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.