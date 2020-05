Enel : Credit Suisse reste à surperformance, ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Enel avec un objectif de cours ajusté de huit à 7,4 euros, suite à une mise à jour de son modèle consécutive aux résultats de premier trimestre de l'électricien italien.



Le broker n'attend qu'un impact limité de la pandémie de Covid-19 sur les résultats annuels, en raison du mix d'activité bien diversifié d'Enel. Il réduit de 4% son estimation de résultat net 2020, à un niveau restant toutefois supérieur d'environ 2% au consensus.



