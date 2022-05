Enel : Barclays reste à surpondérer, abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur Enel malgré un objectif de cours abaissé de 4% à 9,2 euros, dans le sillage d'une réduction de ses estimations de BPA de 1,5% en moyenne pour le groupe énergétique italien.



'Nous pensons que notre scénario de 'prix des matières premières plus élevés pendant plus longtemps' se traduira par le fait que le BFR d'Enel restera élevé', estime le broker, qui a en outre accru ses prévisions de dette nette dans une mise à jour de son modèle.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.