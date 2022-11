Enel : Barclays abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur Enel, mais avec un objectif de cours abaissé de 17,6% à sept euros pour refléter un coût moyen pondéré du capital (WACC) plus élevé à 7% pour l'électricien italien, contre 6,1% précédemment.



Après une publication à neuf mois conforme aux attentes du broker, ce dernier a rehaussé ses hypothèses de coût moyen de la dette pour 2022-24, reflétant le scénario actuel de taux d'intérêts élevés, ce qui a entrainé une baisse de 5% en moyenne de ses projections de BPA.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

