Endesa : Oddo rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur Endesa, mais ajuste son objectif de cours de 22 à 25,3 euros, à la suite de la mise à jour stratégique 2021/2024 qui selon lui 'privilégie la profitabilité avec une enveloppe de capex en légère baisse'.



Le bureau d'études souligne que cette mise à jour a confirmé des tendances sur les deux premières années en ligne avec ses attentes, mais fait ressortir une croissance significative des guidances à partir de 2023 et jusqu'en 2026 (révision moyenne BPA de +23%).



'Notons que la valorisation actuelle présente une décote de 16,1% par rapport à ses comparables sur la base des multiples moyens de VE et PE 2021/2023', ajoute l'analyste dans sa note sur le groupe énergétique espagnol.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.