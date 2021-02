Endesa : Credit Suisse change radicalement son conseil

(CercleFinance.com) - Credit Suisse annonce avoir radicalement changé d'opinion sur le titre Endesa, passant de 'sous-performance' à 'surperformance', tout en relevant son objectif de cours à 24,6E, contre 22,4E précédemment.



Le bureau d'analyses justifie sa position en pointant 'l'évolution significative des perspectives' qui entraîne ainsi une hausse des prévisions du broker sur le BPA de 10% à partir de 2024, voire de 14% d'ici 2030.



Selon Credit Suisse, l'attrait d'Endesa réside dans sa capacité à bénéficier à la fois de la croissance des énergies renouvelables basées sur l'hydrogène vert mais aussi des investissements sur les réseaux électriques.



Par ailleurs, le soutien politique au secteur pourrait réduire le profil de risque de l'entreprise, souligne l'analyste.





