Electronic Arts : Wedbush initie à 'surperformance'

(CercleFinance.com) - Wedbush Securities a annoncé vendredi avoir entamé la couverture du titre Electronic Arts avec une opinion 'surperformance' et un objectif de cours établi à 164 dollars.



Dans une note de recherche, le broker souligne que l'éditeur de jeux vidéo a été confronté à un certain nombre de difficultés depuis le début de son exercice fiscal décalé, allant de la vigueur du dollar au ralentissement de l'économie mondiale.



Le courtier évoque aussi un environnement concurrentiel de plus en plus compliqué, ainsi que le récent accès de faiblesse constaté du côté du jeu vidéo sur mobile.



Pour Wedbush, ces désagréments ne sont que temporaires et le professionnel se dit convaincu du potentiel de croissance du groupe sur le long terme, à la faveur de ses franchises sportives, mais aussi de ses titres généralistes et de l'opportunité que représente le mobile.



Le broker estime malgré tout que les prévisions de Wall Street sont trop ambitieuses pour le troisième trimestre de l'exercice 2022/2023, tout particulièrement au vu de la concurrence féroce qu'a rencontrée le jeu 'Apex Legends' pendant la période de Noël.



