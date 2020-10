Electrolux : Retrogradé par Bank of America

(CercleFinance.com) - Ce jeudi, Bank of America a rétrogradé Electrolux, passant d'une évaluation ' neutre ' à ' sous-performant '.



L'analyste a rappelé les performances relatives du fabricant d'électroménagers suédois par rapport à l'indice STOXX Europe 600 des biens et services industriels : +16% depuis le début de l'année, +32% au cours des trois derniers mois.



Les analystes de BofA sont pourtant inquiets, notamment concernant le manque de visibilité à long terme, le rétablissement de la confiance des consommateurs dans un environnement post-Covid ou encore la baisse des marges.



Bank of America maintient toutefois son objectif de cours sur l'action, à 175 couronnes suédoises.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

