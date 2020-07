Electrolux : Crédit Suisse confirme son conseil à l'achat

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 215 SEK.



' Nous réduisons nos estimations pour 2020 et 2021 de 50% et 17% respectivement pour refléter la crise de COVID-19 et les perturbations de change cette année avec seulement des effets partiellement atténués en 2021 ' indique Crédit Suisse.



' Alors que les ventes de juin ont rebondi en glissement annuel, les perturbations sur les changes s'atténuent et les économies de coûts s'accélèrent (aidée par la montée en puissance d'Andersson), nous prévoyons une amélioration de la rentabilité des 5% '.



' Pour 2021, nous prévoyons une marge globale de 4,8%, car nous n'attendons pas de fermetures et aucune autre détérioration des effets de change avec de nouvelles économies de coûts ' rajoute le bureau d'analyses.



