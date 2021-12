EDPR : Credit Suisse initie une couverture à neutre

(CercleFinance.com) - Credit Suisse initie une couverture d'EDP Renováveis (EDPR) avec une opinion 'neutre' et un objectif de cours de 22 euros, y voyant une 'entreprise de haute qualité avec un historique d'exécution dans les énergies renouvelables'.



Le broker souligne que cette société purement axée sur les énergies renouvelables détient une capacité installée de 13 GW à fin septembre 2021 et vise 20 GW d'ajouts d'ici 2025 (l'un des plus importants du secteur).



'Cependant, nous préférons une exposition à EDP, qui détient 75% d'EDPR, et se négocie à une valeur hors EDPR à environ 3,3 fois le BPA attendu en consensus à 12 mois, comparé à 16,7 fois pour le secteur des utilities intégrées', précise-t-il toutefois.



