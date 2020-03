EDP : Morgan Stanley reste à 'surpondérer'

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley réitère son conseil 'surpondérer' et son objectif de cours de 4,60 euros sur EDP (Energias de Portugal), jugeant que le dossier 'semble attractif en raison d'un espace pour une revalorisation en deux phase'.



D'une part, le broker estime que les activités résiduelles de la compagnie énergétique portugaise 'demeurent sous-valorisées en dépit d'un mix d'activités et d'un environnement réglementaire en amélioration'.



D'autre part, il considère qu'EDP devrait graduellement se traiter moins avec des multiples de groupes énergétiques intégrés (ratio cours sur BPA de 11 fois) et davantage avec des multiples de groupes spécialisés dans les énergies renouvelables (ratio de 21 fois).



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Votre avis Message : Envoyer