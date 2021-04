EdiliziAcrobatica : Invest Securities relève son objectif

(CercleFinance.com) - L'analyste estime qu'après une analyse détaillée des résultats 2020, la performance du 2ème semestre 2020 apparait bien meilleure en données ajustées que publiées et montre le retour à une marge d'EBITDA ajusté à 2 chiffres avec 1 an d'avance.



' Le seul bémol de cette publication réside dans l'allongement des délais de paiement, mais EDAC a apporté une solution avec la mise en place d'un financement s'apparentant à de l'affacturage déconsolidant avec Intesa ' indique Invest Securities.



' Le groupe peut donc continuer de surfer sur sa dynamique de forte croissance rentable '.



Le bureau d'analyses reste à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours relevé à 10E (contre 8E) après le décalage d'un an de notre DCF.



