EdiliziAcrobatica : Invest Securities abaisse son conseil

(CercleFinance.com) - L'analyste souligne que le titre est en hausse de +94% depuis le début d'année (+49% sur 1 mois). Il indique que son objectif de cours actualisé de 10,5E (contre 10E) ne fait plus ressortir un potentiel suffisant pour justifier une opinion à l'achat.



Invest Securities dégrade donc son opinion à neutre, ' Le momentum court terme s'avère extrêmement porteur comme le démontre le CA T1 21 et l'acquisition en Espagne qui valide la stratégie de réplication du modèle italien dans de nouveaux pays ' indique le bureau d'analyses.



' Le développement de nouvelles offres (notamment une application auprès des syndics) pourrait constituer un levier de revalorisation, mais il nous semble à ce stade prématuré de l'intégrer ' rajoute l'analyste.



