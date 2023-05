easyjet : UBS revoit à la hausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - UBS ajuste ses prévisions après l'annonce des résultats du premier semestre 2023 d'Easyjet.



L'analyste conserve sa recommandation Achat sur le titre mais revoit à la hausse son objectif de cours passant de 650 à 710 pence.



'Suite aux résultats du 1er semestre 23, nous augmentons notre prévision de bénéfice net avant impôt 2023 à 375 M£ avec un risque à la hausse', ajoute UBS.



easyJet a indiqué tabler, sur la base de la solidité actuelle de la demande sur un résultat annuel supérieur au consensus de marché, qui vise 260 millions de livres pour l'exercice qui se terminera fin septembre.



