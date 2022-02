easyJet : UBS remonte son objectif de cours

(CercleFinance.com) - UBS réitère sa recommandation 'achat' sur easyJet tout en remontant son objectif de cours de 775 à 815 pence sur l'action de la compagnie aérienne à bas prix britannique, action pour laquelle il voit donc un potentiel de hausse de 35%.



'Nous continuons de voir easyJet réaliser un résultat positif en 2022, soutenu par la discipline en termes de capacités du secteur', juge dans le résumé de sa note le broker, pour qui 'il est encore temps d'acheter avant la ruée vers l'été'.



