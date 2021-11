easyJet : UBS est désormais acheteur

(CercleFinance.com) - UBS a annoncé vendredi avoir relevé sa recommandation sur easyJet, passant de 'neutre' à 'achat' sur le titre, avec un objectif de cours maintenu à 760 pence.



Dans une note de recherche, le broker reconnaît que la visibilité au niveau de l'activité reste limitée du fait du regain de contaminations hivernal, mais juge que les inquiétudes manifestées par le marché sont exagérées.



'A vrai dire, au cours de Bourse actuel, l'action intègre un traffic passagers revenu à 82% de ses niveaux de 2019 à horizon 2023, alors que nous l'anticipons de notre côté à 95%', explique UBS dans son étude.



Le courtier évoque par ailleurs des prix orientés à la hausse pour les billets d'avion du fait du redressement continue de la demande et une valorisation boursière qui apparaît attractive en comparaison de celle de son rival irlandais Ryanair.



Le relèvement de recommandation d'UBS ne trouvait pas d'écho favorable à la Bourse de Londres, où le titre easyJet dévissait de 9,8% vendredi matin, victime des craintes entourant la propagation d'un nouveau variant préoccupant du Covid, identifié par des chercheurs sud-africains.



