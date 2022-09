easyJet : Stifel dégrade sa recommandation

(CercleFinance.com) - Dans une note consacrée aux compagnies aériennes et aux opérateurs aéroportuaires européens, Stifel dégrade sa recommandation sur easyJet directement de 'achat' à 'vente', avec un objectif de cours ramené de six à trois livres sterling.



Le broker prévient que le contexte de 2023 pour le secteur 'devrait être plus difficile que ce que la plupart attendent, avec simultanément une faiblesse de la demande et une inflation des coûts (carburant et main d'oeuvre)'.



Plus spécifiquement dans le cas d'easyJet, Stifel déclare 'anticiper des pressions amplifiées sur les rendements et les coûts' de la compagnie à bas coûts britannique. Par comparaison, il affiche aussi un conseil dégradé à 'vente' sur son pair irlandais Ryanair.



