easyJet : Point d'activité salué par Liberum

(CercleFinance.com) - Liberum maintient son conseil 'achat' sur easyJet, avec un objectif de cours inchangé de 500 pence, jugeant que son point d'activité du troisième trimestre comptable 'a fourni des preuves claires d'une reprise solidement établie de la demande de voyages aériens'.



'Les volumes de passagers, les coefficients d'occupation et les recettes unitaires affichent tous de nettes améliorations', pointe le broker, pour qui 'les défis à court terme, qui devraient être résolus à terme, n'ont que peu d'incidence sur la valeur à long terme'.



