easyJet : Oddo reste à surperformance, réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur easyJet, mais abaisse son objectif de cours de 800 à 680 pence, au lendemain de la présentation par le transporteur aérien britannique d'un 'premier semestre solide, au-dessus des attentes'.



'easyJet est notre valeur préférée au sein des compagnies aériennes. Nous restons confiants quant à l'accélération du profil de reprise à partir de la saison estivale et nous pensons que la société sera en mesure de saisir les opportunités sur ses marchés', indique l'analyste.



En termes de valorisation, le bureau d'études considère que les multiples de PE (cours sur BPA) redeviennent attractifs à partir de l'exercice à fin septembre 2024 à 9,8 fois (contre une moyenne historique 10 ans pré-crise de 11,8 fois).



