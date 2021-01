easyJet : Oddo réitère son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - easyJet a publié ce matin une mise à jour sur le 1er trimestre à fin décembre 2020, globalement en ligne avec avec les attentes indique l'analyste. Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil à l'achat avec un objectif de 960 p.



L'analyste souligne que les coûts globaux se sont élevés à 588 millions de livres sterling, soit une baisse de 59 % et de 52 % hors carburant et à taux de change constant.



' La société s'attend maintenant à ce que les coûts fixes et les dépenses d'investissement soient d'environ 40 millions de livres sterling par semaine, soit environ 0,5 milliard de livres sterling par trimestre ' souligne Oddo.



easyJet ne prévoit pas de voler plus de 10 % de la capacité de 2019 pour le deuxième trimestre 2021 (contre environ 20 % prévus au premier trimestre).



' Nous pensons toujours que les actions de réduction des coûts sont négligées par le marché : i/ réduction des effectifs de 30% avec des contrats saisonniers pour la majorité des pilotes basés au Royaume-Uni, ii/ nouvelle assistance en escale contrats et économies sur la maintenance en ligne ; iii/ réduction des coûts de carburant en volant plus lentement et réduction d'unités de puissance au sol ' rajoute Oddo.



