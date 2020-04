easyJet : Morgan Stanley abaisse son opinion

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley abaisse sa recommandation sur le titre easyJet à ' pondérer en ligne ' contre ' surpondérer ' avec un objectif de cours abaissé à 800 pence.



Dans le cadre d'une étude sur les compagnies aériennes, Crédit Suisse s'attend à une baisse de la demande d'au moins 50% en glissement annuel sur l'année 2020 avec une baisse de près de 90% en avril.



' Nous savons que lors des crises précédentes, il a fallu10-24 mois pour que la demande revienne aux niveaux d'avant la crise '.



' Nous estimons que les compagnies aériennes seront en mesure d'atteindre les niveaux de demande de 2019 (qui a été une année faible en termes de croissance) d'ici 2022 et que le même niveau sur les bénéfices seront repoussés à 2023/24 ' indique Morgan Stanley.



' Nous pensons également que le consensus est trop élevé pour 2021, ce qui pourrait générer une certaine déception ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Votre avis Message : Envoyer