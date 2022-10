easyJet : Liberum reste à achat après un point de préclôture

(CercleFinance.com) - Liberum maintient son conseil 'achat' et son objectif de cours de 460 pence sur easyJet, après un point de préclôture de l'exercice 'conforme aux attentes, avec une distorsion importante due à une charge de réévaluation du bilan'.



'La performance opérationnelle s'est normalisée par rapport aux niveaux élevés observés au troisième trimestre', note le broker, qui pointe notamment des rendements et des tendances pour les revenus auxiliaires qu'il juge solides.



'easyJet reste notre premier choix parmi les compagnies aériennes, la valorisation actuelle ne reflétant pas les progrès stratégiques que le groupe a réalisés pendant la pandémie, ce qui devrait entraîner une amélioration structurelle de la rentabilité', poursuit-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.