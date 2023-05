easyJet : Liberum reste à achat après les semestriels

(CercleFinance.com) - Liberum réitère sa recommandation 'achat' sur easyJet avec un objectif de cours inchangé à 690 pence, après la publication par le groupe de résultats semestriels conformes aux attentes, avec une perte saisonnière réduite.



Le broker souligne que les tendances en termes de réservations reviennent à la normale, et que l'activité holidays d'easyJet devrait générer 80 millions de livres sterling de profit imposable cette année, un chiffre au-dessus du consensus.



Si la compagnie aérienne à bas prix britannique n'a pas donné d'autres objectifs de profits pour cette année, Liberum voit une pression à la hausse sur le consensus et pointe des objectifs de marge et d'EBITDAR à moyen terme mis en avant.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

