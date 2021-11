easyJet : Liberum reste à achat après les résultats annuels

(CercleFinance.com) - Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 680 pence sur easyJet, après des résultats annuels 'en ligne pour ce qui devrait être, espérons-le, la pire période de la pandémie'.



S'il juge trop tôt pour dire quel impact le variant Omicron aura sur les restrictions de voyage, le broker pense que la compagnie aérienne britannique à bas tarifs 'dispose de la force de bilan pour faire face à un tel défi'.



'Les réservations de l'été 2022 sont supérieures aux niveaux de 2019, mais modestes en termes absolus', note Liberum, pour qui 'la balance des risques pesant sur les estimations de l'année en cours est orientée à la baisse, mais la confiance à plus long terme est intacte'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.